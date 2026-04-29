Карл III на встрече с Трампом пошутил о сожжении Белого дома британцами

Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме пошутил по поводу сожжения здания британцами в 1814 году. Он назвал инцидент «небольшой попыткой перепланировки» и сравнил с реновацией восточного крыла здания, которую начал президент США Дональд Трамп.

«По этому случаю не могу не заметить перестройку в восточном крыле, господин президент, после вашего посещения Виндзорского замка в прошлом году. К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку перепланировки Белого дома в 1814 году», — заявил британский монарх. Карл III отметил, что в любом случае рад возможности подтвердить узы исторической дружбы между двумя народами в это непростое время.

Он также напомнил, что на карте Соединенных Штатов многие названия напоминают о британском, а также французском наследии. «Господин президент, вы недавно заметили, что если бы не помощь США, то европейские страны говорили бы по-немецки, — отметил британский король. — Осмелюсь предположить, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски».

Король Карл III и королева Камилла прибыли с четырехдневным визитом в США 27 апреля. Вчера, выступая перед Конгрессом, монарх заявил, что Вашингтон и Лондон всегда будут верными союзниками, несмотря на разногласия по поводу войны с Ираном. Это стало вторым в истории выступлением британского монарха перед американским парламентом. В 1991 году с речью в Конгрессе выступила королева Елизавета II.

Сожжение Вашингтона 24 августа 1814 года — эпизод англо-американской войны 1812–1815 годов. Тогда британские войска под командованием генерала Роберта Росса захватили столицу США и подожгли многие административные здания, включая Белый дом и Капитолий.