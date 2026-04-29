Карл III на встрече с Трампом пошутил о сожжении Белого дома британцами

Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме пошутил по поводу сожжения здания британцами в 1814 году. Он назвал инцидент «небольшой попыткой перепланировки» и сравнил с реновацией восточного крыла здания, которую начал президент США Дональд Трамп.

«По этому случаю не могу не заметить перестройку в восточном крыле, господин президент, после вашего посещения Виндзорского замка в прошлом году. К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку перепланировки Белого дома в 1814 году», — заявил британский монарх. Карл III отметил, что в любом случае рад возможности подтвердить узы исторической дружбы между двумя народами в это непростое время.

Он также напомнил, что на карте Соединенных Штатов многие названия напоминают о британском, а также французском наследии. «Господин президент, вы недавно заметили, что если бы не помощь США, то европейские страны говорили бы по-немецки, — отметил британский король. — Осмелюсь предположить, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски».

Король Карл III и королева Камилла прибыли с четырехдневным визитом в США 27 апреля. Вчера, выступая перед Конгрессом, монарх заявил, что Вашингтон и Лондон всегда будут верными союзниками, несмотря на разногласия по поводу войны с Ираном. Это стало вторым в истории выступлением британского монарха перед американским парламентом. В 1991 году с речью в Конгрессе выступила королева Елизавета II.

Сожжение Вашингтона 24 августа 1814 года — эпизод англо-американской войны 1812–1815 годов. Тогда британские войска под командованием генерала Роберта Росса захватили столицу США и подожгли многие административные здания, включая Белый дом и Капитолий.

Король Карл III (второй слева), королева Камилла (слева), президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют гостей с балкона Белого дома

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские военные готовят красную дорожку на базе Эндрюс к прибытию британской делегации

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters / Henry Nicholls / Reuters

Карл III и Камилла спускаются с трапа самолета по прибытии в США

Фото: Eric Lee / Reuters

Королевская чета идет по летному полю в сопровождении главы протокола США Моники Кроули (справа)

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters / Henry Nicholls / Reuters

Карл III (справа) слушает выступление Дональда Трампа на церемонии встречи в Вашингтоне

Фото: Alex Brandon / AP

Военный оркестр готовится к выступлению на церемонии встречи королевской семьи

Фото: Nathan Howard / Reuters

Гости прибывают на церемонию встречи королевской четы под дождем

Фото: Alex Brandon / AP

Слева направо: первая леди Мелания Трамп, президент США Дональд Трамп, король Великобритании Карл и королева Камилла на приветственной церемонии

Фото: Matt McClain / Reuters

Гости наблюдают за церемонией встречи королевской четы

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Карл III на приветственной церемонии

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Королева Камилла (слева) и Мелания Трамп на официальном приеме во второй день визита королевской четы

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters / Chris Jackson / Reuters

Карл III (слева) и Дональд Трамп наблюдают за военным парадом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудник секретной службы США обеспечивает безопасность перед прибытием гостей

Фото: Nathan Howard / Reuters

Карл III (второй справа) с женой Камилой (слева), Дональд Трамп с женой Меланией на церемонии встречи королевской четы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Карл III в британском посольстве осматривает предметы для капсулы времени к 250-летию независимости США

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Король и королева покидают британское посольство в Вашингтоне

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Карл III (второй справа) и Камилла (вторая слева) беседуют с британским послом Кристианом Тернером и сотрудниками посольства

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters / Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Дональд Трамп принимает британскую делегацию на официальном чаепитии

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Карл III и Мелания Трамп во время прогулки по саду Белого дома

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Карл III и Камилла на приветственной церемонии в саду Белого дома

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Карл III покидает британское посольство

Фото: Roberto Schmidt / Pool / AP / Roberto Schmidt / AP

Сотрудники секретной службы США дежурят у резиденции британского посла перед приемом

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Король Великобритании Карл III прибывает в Белый дом на официальный ужин

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп и Карл III обмениваются рукопожатиями

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп (справа) и первая леди Мелания Трамп (вторая справа) приветствуют короля Великобритании Карла и королеву Камиллу

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп хлопает Карла III по плечу, чем нарушает британский королевский этикет

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters / Chris Jackson / Reuters

Дональда Трамп (справа) и Карл III наблюдают за военным парадом

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп на официальном ужине с королевской четой

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

