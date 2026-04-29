Трамп: Карл III поддерживает позицию США по ядерному оружию в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что король Великобритании Карл III поддерживает американскую миссию по предотвращению создания Ираном ядерного оружия.
«Мы сейчас проводим небольшую работу на Ближнем Востоке. Мы одержали военную победу над этим конкретным противником, и мы никогда не позволим этому противнику этого сделать — Карл согласен со мной... мы никогда не позволим этому противнику обладать ядерным оружием»,— сказал американский президент (цитата по The Telegraph).
Король Карл III и королева Камилла прибыли в Соединенные Штаты с четырехдневным визитом 27 апреля. Выступая перед американским Конгрессом, Карл III заявил, что США и Великобритания всегда будут верными союзниками, несмотря разногласия по поводу войны с Ираном.