Число рыбных экспортеров Мурманской области в федеральном реестре превысило 220

Количество предприятий Мурманской области, включенных в федеральный реестр экспортеров рыбной продукции, выросло на 8% и достигло 220. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. За год список пополнили 12 новых компаний.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Компании-экспортеры специализируются на вылове, переработке, хранении и производстве рыбы и морепродуктов, поставках кормовой рыбной муки, а также экспорте биологически активных добавок из сырья Северного бассейна.

В 2025 году инспекторы управления обследовали 60 судов, 9 рыбоперерабатывающих и 9 складских предприятий. Несмотря на сокращение общего числа проверенных объектов (до 78 против 122 годом ранее), количество актов обследований на соответствие ветеринарным требованиям государств-импортеров увеличилось — с 378 до 436. По итогам проверок одно предприятие признано не соответствующим заявленным требованиям.

Кирилл Конторщиков