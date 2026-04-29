«Надо, значит, надо»
Дмитрий Дризе — о маркировке русской литературной классики
Классику освободили от маркировки: «Литрес» удалил соответствующие обозначения, в частности применительно к произведениям Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова. С 1 марта в России были приняты новые меры по борьбе с наркотиками. Согласно документу, книги, где упоминаются некие вещества, должны содержать необходимые предупреждения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нововведения создают очередные трудности для бизнеса.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В соответствии с измененным российским законодательством книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения и произведения русской классики. Александр Пушкин, Николай Гоголь, Антон Чехов, Иван Тургенев и многие другие получили соответствующие обозначения. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и властей предержащих.
Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употреблять в XIX веке, золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу 24, где описывается дуэль главных героев — Евгения Базарова и Павла Кирсанова: «И напрасно вы не хотите принять хлороформ, — промолвил Базаров, — рана пустяковая, а воспаление может начаться».
Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция Ы», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся.
Объяснение происходящему следующее: сами издатели порой перестраховываются — кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген — какая разница, лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но получается, что нет. Теперь приходится оправдываться: мол, подняли руку почти на святое.
Да, непросто сейчас бизнесу, но и не ему одному — в любом случае крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил: произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В «белом списке» — указанная выше классика. Но почему именно 1990-й? Текст ведь не менялся — какая разница, в каком году он издавался?
Разница, по всей видимости, есть: книги, опубликованные после 1990 года, считаются новыми, а те, что ранее, — историческим наследием. Так что если не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку — стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 1990 года — это просто лекарство. А в относительно новом издании — после указанной даты — уже психоактивное вещество. Объяснить это сложно, но, видимо, ничего не поделаешь: надо, значит, надо.
Единственное, что хочется спросить: насколько эти новации помогут в борьбе с таким, без сомнения, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или искажение смысла.