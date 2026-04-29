Time: демократы готовятся подать иск против Трампа из-за конфликта с Ираном

Демократы в Конгрессе США рассматривают возможность подать судебный иск против президента Дональда Трампа, если он продолжит военную операцию в Иране без одобрения парламента. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на осведомленные источники. 60-дневный срок, установленный законом для одобрения Конгрессом операции, истекает 1 мая.

Несколько собеседников издания заявили, что в случае игнорирования президентом закона у Конгресса будут веские юридические основания для иска. По их словам, обсуждение такой возможности пока находится на ранних стадиях, но может активизироваться в ближайшие недели. Большая часть источников, однако, подчеркивает необходимость исчерпать парламентские средства, прежде чем обращаться в суд.

Как отмечается в публикации, федеральные суды зачастую отказывались разрешать противоречия между Конгрессом и президентами о применении военной силы. Согласно их постановлениям, такие споры являются «политическими» и должны решаться выборными органами власти. На этом основании суды отклоняли иски против вторжения в Ирак в 2002 году и против военной операции в Ливии в 2011 году. В этот раз, однако, у Конгресса будут более убедительные основания для иска, выразил уверенность собеседник Time.

По закону о военных полномочиях 1973 года президент должен прекратить военные операции через 60 дней, если Конгресс не принял постановление, разрешающее применение силы. Закон допускает однократное продление срока на 30 дней, если глава государства подтвердит, что дополнительное время необходимо для вывода войск. За прошедшие с начала конфликта с Ираном недели Конгресс не смог принять ни постановление о прекращении боевых действий, ни официальное разрешение на них.