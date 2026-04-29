Объем продукции АПК Кабардино-Балкарии достиг 9 млрд рублей

Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии в первом квартале 2026 года произвели продукции на 9 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе администрации главы республики, этот показатель на 3,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

По данным ведомства, рост зафиксирован в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В числе продуктов, выпуск которых увеличился, значатся колбаса, молоко, крупы, маргарин, сливочное масло, сыр, творог, йогурт, кефир, сметана, комбикорм, кондитерские изделия, минеральная вода и безалкогольные напитки

Мария Хоперская