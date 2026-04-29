Депутаты горсовета проголосовали за улицу Жириновского в Уфе

Горсовет Уфы согласился назвать улицу в Демском районе именем Владимира Жириновского, основателя и бывшего лидера ЛДПР. Это решение поддержали 28 из 29 присутствовавших на заседании депутатов, один избранник голосовать не стал.

800-метровая улица пройдет между населенными пунктами Ветошниково и Романовка. Назвать ее именем покойного политика городские власти предложили исходя из планов отпраздновать 80-летие Владимира Жириновского, утвержденных региональным парламентом.

Как сообщал «Ъ-Уфа», впервые вопрос о наименовании улицы в честь лидера ЛДПР чиновники подняли в конце 2025 года, выставив инициативу на интернет-опрос. Более половины опрошенных — 786 человек — тогда проголосовали против идеи. В марте мэрия провела повторный опрос, так как предыдущий якобы «показал значительный разброс мнений», что потребовало «дополнительной проработки». Вторая попытка завершилась в пользу авторов идеи — из 4,7 тыс. опрошенных поддержали название улицы именем Владимира Жириновского 59%.

