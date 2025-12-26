Уфимцы проголосовали против присвоения новой улице имени Владимира Жириновского

Большинство участников инициированного мэрией Уфы опроса о названии новой улицы в Деме проголосовали против присвоения ей имени ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опрос проводился с 17-го по 25 декабря, 786 человек (51%) проголосовали против предложения администрации, 749 жителей (49%) его поддержали.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вместе с тем, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, для окончательного решения вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение, на котором экспертная комиссия рассмотрит поступившие от жителей города замечания и предложения.

«Заседание экспертной комиссии по наименованию и переименовыванию объектов улично-дорожной сети Уфы запланировано на 29 декабря 2025 г. Окончательное решение будет приниматься комиссией в соответствии с действующим регламентом»,— пояснили в пресс-службе, отметив, что будет учитываться и мнение населения.

Новая улица должна пролечь севернее недавно открытой улицы Ивана Спатара и юго-восточнее деревни Ветошниково.

Владимир Жириновский родился в 1946 году. Политик был бессменным лидером Либерально-демократической партии России с момента основания в 1989 году (как Либеральной-демократической партии Советского союза) до своей кончины в апреле 2022 года. Два месяца назад глава Башкирии учредил организационный комитет по празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

Идэль Гумеров