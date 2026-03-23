В Уфе вновь предложили дать улице имя Владимира Жириновского

В мэрии Уфы вновь инициировали опрос о присвоении одной из улиц в Демском районе имени бывшего лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. В прошлый раз администрация проводила голосование перед Новым годом, тогда большинство его участников выступило против инициативы.

Как сообщает пресс-служба главного управления архитектуры Уфы, предыдущий опрос «показал значительный разброс мнений», что потребовало «дополнительной проработки». Поэтому решено представить на мнение публики альтернативный вариант — назвать именем господина Жириновского улицу между Романовкой и Ветошниково.

Новый опрос пройдет до 1 апреля.

