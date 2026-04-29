Губернатор Развожаев сообщил о комбинированной атаке ВСУ в Севастополе

В Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. В районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера.

В отражении атаки участвовали силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы. При ЧП никто не пострадал, обошлось без повреждений на земле, заверил господин Развожаев.

В утренней сводке Минобороны России сообщало об уничтожении дронов над Крымом, однако их число не уточнялось. Всего в ночь на 29 апреля над российскими регионами сбиты 98 БПЛА.