Силы ПВО за ночь сбили над Россией 98 БПЛА

В период с 20:00 мск 28 апреля до 7:00 29 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 98 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

В Белгородской области в селе Новая Таволжанка при атаке БПЛА на легковой автомобиль пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Воронежской области сбили десять беспилотников, никто не пострадал. В Ростовской области отразили атаку БПЛА в четырех районах, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.