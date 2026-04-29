Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снега с дождем

С начала дня 29 апреля в Москве ожидается снег с дождем и сильный ветер. Жителям города лучше использовать городской транспорт, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Кроме того, напомнили в ведомстве, с 16:30 в центре Москвы будут временно перекрыты несколько улиц и набережных. Речь идет о районах Тверской, Таганский, Якиманка и Замоскворечье.

Автомобилистам посоветовали строить маршрут заранее и быть очень внимательными на дорогах. Пешеходам не следует стоять под деревьями и шаткими конструкциями, указали в дептрансе.

С утра 27 апреля в Москве и области начался снегопад. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают повышения температуры в столице не раньше первых майских праздников.