Синоптики рассказали о погоде в Московской области на первые майские праздники

В Москве 1 мая может пройти дождь и мокрый снег, однако на следующий день осадки не ожидаются. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 1 мая температура воздуха составит от -1 до +1 °C, в Московской области — от -4 до +1 °C. Днем, согласно прогнозам, в столице будет от +7 до +9 °C, в области — от +5 до +10 °C.

Температура воздуха ночью 2 мая составит от -1 до +4 °C, днем воздух прогреется до +10...+15 °C, уточнили синоптики. Аналогичный прогноз сделан на 3 мая: ожидается, что ночью в Московском регионе температура поднимется до +7 °C, а днем — до +19 °C. В Гидрометцентре отметили, что в последний день текущей недели температура воздуха должна приблизиться к значениям климатической нормы.