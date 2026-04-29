Ozon нанял осужденных на склады в Петербурге

Маркетплейс Ozon реализует в Санкт-Петербурге проект «Ozon без осуждения», в рамках которого на складах компании трудятся около 30 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Они занимаются приемкой товара и обработкой возвратов. Всего программа охватывает шесть регионов России, в ней участвуют более 260 человек, пишет ТАСС.

Перед трудоустройством кандидаты проходят собеседование и обучение основным складским операциям

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Перед трудоустройством кандидаты проходят собеседование и обучение основным складским операциям

Проект запущен в 2023 году. К работе привлекаются только осужденные за впервые совершенные правонарушения, которым судом назначен мягкий режим — они не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений. Участники не могут работать в курьерской службе или пунктах выдачи заказов.

Перед трудоустройством кандидаты проходят собеседование и обучение основным складским операциям. Они трудятся по установленному графику и несут такую же ответственность за выполнение операций, как и обычные сотрудники. По данным компании, с начала 2026 года девять человек получили повышение, а 11 продолжили работать на складах после полного освобождения.

Проект является частью корпоративной программы социальной ответственности и реализуется совместно с Федеральной службой исполнения наказаний.

Кирилл Конторщиков