Власти Ямала и РФ заключили соглашение о развитии арктической станции «Снежинка»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов подписали соглашение о развитии будущей международной арктической станции «Снежинка». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов, Валерий Фальков и Дмитрий Ливанов

Фото: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Артюхов, Валерий Фальков и Дмитрий Ливанов

Фото: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ

Документ определяет порядок взаимодействия для обеспечения необходимых условий, направленных на создание, развитие и работу полигона водородной энергетики.

«Снежинка» станет первой в мире полностью автономной научной станцией, работающей на базе водородной энергетики, а также на энергии солнца и ветра. Она будет работать круглый год на участке 150 га в Нефритовой долине ЯНАО. Проект был инициирован МФТИ в 2019 году при поддержке федеральных министерств и региона. В 2025 году проект по распоряжению правительства РФ включили в план развития агломерации Салехард-Лабытнанги до 2035 года. Станция станет научно-образовательной платформой для международной кооперации инженеров, исследователей и молодых ученых, которые будут проводить исследования в области энергетики, экологии, медицины, климатического прогнозирования и других направлениях. Проект планируется реализовать в 2026-2028 годах.

«Для нас реализация проекта "Снежинка" — это возможность внести вклад в изучение процессов, которые определяют будущее всей арктической зоны. Фундаментальная наука должна давать практические результаты: полученные здесь знания лягут в основу решений для безопасного строительства, эффективного освоения месторождений, внедрения инноваций и, самое главное, для улучшения качества жизни людей, которые живут и работают за полярным кругом»,— подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Правительство Ямала профинансировало инженерные изыскания и проектно-сметную документацию, власти региона также занимаются обеспечением транспортной доступности. В настоящее время для связи со станцией одобрен кредит на строительство автомобильной дороги протяженностью 26,4 км, которая соединит «Снежинку» с горнолыжным курортом «Рай-Из» и поселком Харп. В 2026 году на станции появятся ключевые объекты: полигон для тестирования технологий водородной энергетики, наземные терминалы спутниковой связи, порт для дронов, станция испытаний водородного автотранспорта и Арктический аэрозольный комплекс. В 2027 году планируется запустить научно-образовательные программы для студентов и молодых ученых.

Ирина Пичурина