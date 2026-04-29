Трое жителей Белгородской области ранены при атаке БПЛА на автомобиль

Три жителя Белгородской области пострадали при атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Под удар попал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Среди пострадавших — девушка с баротравмой и двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. После оказания первой помощи в Шебекинской ЦРБ их перевели в больницу №2 города Белгорода. Машина, в которой они находились, полностью уничтожена огнем.

