Экс-премьер Степашин заявил о снижении цен на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в России снижаются, заявил ТАСС бывший премьер-министр, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин. По его мнению, есть надежда на снижение ключевой ставки.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Степашин считает, что ставка может быть снижена до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6%. «Вторичное жилье сейчас дешевеет»,— ответил он на вопрос, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.

По данным ЦИАН, в первом квартале продажи вторичного жилья в 35 крупнейших городах России увеличились на 18% год к году, а первичного — на 4%. Доля готовых лотов в общей структуре сделок достигла 63,2%. Из-за высокой стоимости квартир в строящихся домах, ужесточения условий по семейной ипотеке и дорожающего ремонта покупатели все чаще делают выбор в пользу вторичного предложения.

