Потребители перешли на готовое

В первом квартале 2026 года продажи вторичных квартир в 35 крупнейших городах России выросли на 18% год к году, а первичных — всего на 4%. Доля готовых лотов в общей структуре сделок с жильем достигла 63,2%. Это объясняется переориентацией спроса. Из-за высокой стоимости квартир в строящихся домах, ужесточения условий по семейной ипотеки и дорожающего ремонта покупатели все чаще делают выбор в пользу вторичного предложения.

В январе—марте 2026 года на вторичных рынках 35 крупнейших городов России были проданы 122,7 тыс. квартир, подсчитали в ЦИАН. Значение выросло на 18% год к году. Это на 14 процентных пунктов выше аналогичного роста для сегмента новостроек, где были реализованы 71,5 тыс. лотов. В общей структуре сделок с жильем доля готовых квартир за год увеличилась с 60,2% до 63,2%, следует из данных аналитиков.

Опережающий рост спроса на вторичное жилье прослеживается в том числе на ключевом рынке России. В Москве его продажи в первом квартале увеличились год к году на 25%, в то время как объем реализации новостроек упал на 37%. Заметнее всего сдвиг прослеживается в Тольятти, где продажи готовых квартир прибавили год к году 55%, а строящихся — упали на 31%.

Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская связывает тенденцию с переориентацией спроса: «Покупатели все чаще отказываются от приобретения современного жилья в пользу “обычной” вторички». Ключевым фактором здесь эксперт считает изменение условий по программе семейной ипотеки, которая предполагает предоставление займов под 6%. С 1 февраля 2026 года по ней можно получить только один кредит, хотя ранее правом мог воспользоваться каждый из супругов.

Это решение сократило платежеспособную аудиторию, констатирует владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Многие покупатели, по его словам, сейчас заняли выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее снижение ставок.

Коммерческий директор «Главстрой Регионов» Алексей Артошин замечает, что рыночная ипотека сейчас в принципе не выполняет функцию массового рыночного инструмента.

При ставке выше 12% она остается недоступной для большинства потенциальных покупателей, считает он. Одновременно потребители, по мнению эксперта, в целом становятся более осторожными, что также стимулирует их выбирать готовые варианты.

Вторым важным фактором переориентации спроса стал ценовой разрыв. Елена Бобровская говорит, что в среднем вторичное жилье сейчас дешевле первичного на 23%. В некоторых городах значение выше. Например, в Новокузнецке, Барнауле и Тольятти разница достигает 49–68%. Это продиктовано длительным опережающим ростом цен в сегменте новостроек в период действия массовой льготной ипотеки, существенно стимулировавшей их продажи.

Руководитель департамента продажи ГК «Расцветай Столица» Святослав Иванов называет текущие цены застройщиков во многом завышенными. Он напоминает, что традиционно новостройки были дороже готового предложения не более чем на 10–15%. Текущий разрыв, по мнению эксперта, приводит уже к «лавинообразной» переориентации спроса. Руководитель отдела ипотеки RedCat Елена Кудрявцева также обращает внимание на растущую стоимость ремонта: отделка новостройки дешевле 1 млн руб. стала невозможной. Вторичка в то же время предоставляет возможность заехать сразу.

Елена Кудрявцева предполагает, что переориентация покупателей на вторичное жилье сохранится во втором-третьем кварталах 2026 года. В дальнейшем ситуация будет сильно зависеть от действующих ипотечных ставок, в том числе в рамках льготных программ.

Александра Вебер