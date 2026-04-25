Число пострадавших от атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти
В Екатеринбурге девять человек обратились за медицинской помощью после того, как беспилотник повредил жилой дом. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи»,— написал господин Паслер.
Для эвакуированных жильцов дома создали пункт временного размещения в школе №10. Их обеспечили горячим питанием, водой и спальными местами.
Всего эвакуирован 81 человек, пострадали 44 квартиры. По оценке экспертов, угрозы разрушения здания нет. После того, как следственные мероприятия закончатся, жильцы смогут вернуться в свои квартиры, если они целы.
Временное жилье потребовалось только одной семье. Ее разместили в гостинице. Другие жители смогли сами решить вопрос с размещением.
Раньше было известно, что помощь врача потребовалась шести пострадавшим. Сегодня утром беспилотник врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Поврежден фасад здания.