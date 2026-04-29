Постпред РФ Гатилов: ядерные планы Франции повышают риск мирового конфликта

Намерение Франции нарастить европейский ядерный компонент повышает шансы появления мирового ядерного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Фото: Pierre Albouy / Reuters

«Объявленные французами планы... не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе»,— сказал постпред РФ в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, новая стратегия Парижа является прямой провокацией международной напряженности. Господин Гатилов добавил, что Москва изучает нюансы политики Эмманюэля Макрона, особенно в части предоставления союзникам доступа к ядерному планированию.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ужесточения ядерной доктрины перед лицом новых угроз. Он распорядился увеличить количество ядерного вооружения, которым располагает Париж. Предполагается также распространение французского «атомного зонтика» на всю Европу.

