Президент Мали пообещал полностью нейтрализовать боевые группировки в стране

Президент переходного периода в Мали генерал Ассими Гоита заявил, что борьба с вооруженными группировками в стране будет продолжаться до их полной нейтрализации. На прошлой неделе в результате скоординированных нападений боевиков был убит министр обороны страны Садио Камара.

Как сообщает Reuters, это стало первым публичным заявлением президента Мали после атак боевиков «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM; связана с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена). Генерал Гоита заверил, что ситуация находится под контролем властей.

Ассими Гоита посетил раненых в больнице и встретился с послом России Игорем Громыко, который подтвердил готовность Москвы поддерживать Бамако в борьбе с терроризмом.

25 апреля боевики JNIM совместно с повстанцами-туарегами из FLA напали на государственные и военные структуры Мали. По информации МИД РФ от 27 апреля, в столице Бамако сохранялась стабильная обстановка.