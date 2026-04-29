Госдеп США выпустит серию паспортов с изображением Трампа

Госдепартамент США выпустит ограниченную серию паспортов с изображением президента Дональда Трампа. Дизайн паспорта приурочен к 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться в июле 2026 года. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя ведомства Томми Пиготта.

Согласно макету обновленного документа, на внутренней стороне обложки будет размещен портрет Дональда Трампа, наложенный на текст Декларации независимости, и его подпись, выполненная золотом. На задней стороне обложки появится фрагмент картины Джона Трамбулла «Декларация независимости».

Паспорта со специальным дизайном будут выдаваться по умолчанию только в паспортном агентстве Вашингтона при личном обращении, сообщает CNN. При этом онлайн-сервисы и другие отделения продолжат использовать стандартный дизайн.

Выпуск паспортов станет частью масштабной инициативы America250, отмечает Politico. В рамках этой программы изображение Трампа уже планируют разместить на пропусках в национальные парки и памятных монетах. Кроме того, подпись президента появится на новых банкнотах американской валюты.