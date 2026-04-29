Матвей Сафонов пропускал, но побеждал

Первая половина полуфинального противостояния Лиги чемпионов между действующим победителем этого турнира ПСЖ и мюнхенской «Баварией» получилась на редкость результативной. Всего за 70 минут соперники забили 9 голов, и в итоге парижане на своем поле добились победы — 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В последние годы «Бавария» в Лиге чемпионов была для ПСЖ едва ли не самым сложным соперником. В пяти матчах, которые эти клубы провели в главном еврокубке, начиная с апреля 2021 года, неизменно брал верх немецкий клуб, забивший семь голов и пропустивший всего один. К тому же «Бавария» проводит великолепный сезон. Уже 19 апреля она гарантировала себе золото Бундеслиги, став первым победителем одного из пяти крупнейших европейских футбольных чемпионатов. Поэтому шансы действующего победителя турнира на второй финал подряд весьма оценивались осторожно.

Начало матча на стадионе Parc des Princes осталось за гостями.

«Бавария» чаще владела мячом, несколько раз беспокоила вратаря хозяев Матвея Сафонова, и не удивительно, что уже на 12-й минуте за фол на Луисе Диасе желтую карточку получил капитан парижан Маркиньос. А спустя четыре минуты Вильян Пачо в подкате сбил Луиса Диаса, и в ворота ПСЖ был назначен одиннадцатиметровый. Российский голкипер считается специалистом по пенальти, но главный бомбардир «Баварии» Гарри Кейн уверенно его переиграл.

Почти сразу «Бавария» имела реальнейший шанс забить второй гол, но тут уже Сафонов выручил ПСЖ, отразив удар в упор Майкла Олисе. Лишь после этого хозяева заметно встрепенулись. Усман Дембеле из выгоднейшей позиции, пытаясь обвести вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, перестарался и направил мяч слишком неточно. Зато на 24-й минуте отличился Хвича Кварацхелия, забивший классический для себя гол. Сместившись с левого фланга немного в центр, он с правой ноги мощно пробил в дальний от себя угол, застав Нойера врасплох.

Вскоре в течение двух минут в центре внимания оказывался Жуан Невеш. Сначала он помог Сафонову в острейшем эпизоде с ударом Майкла Олисе, удачно встав на пути мяча, который срикошетил в штангу. А затем невысокий (174 см) полузащитник ПСЖ оказался в нужном месте после подачи углового у ворот «Баварии», выполненного Дембеле. Его удар головой в дальний угол был безукоризненным и не берущимся даже для такого мастера, как Нойер.

Столь интересный первый тайм не мог не завершиться яркой концовкой.

На 41-й минуте последовал мощнейший выстрел Майла Олисе, прорвавшегося в штрафную сквозь частокол парижских защитников. Мяч пролетел прямо над Сафоновым, который уже опускался на колени и не сумел отразить его кончиками пальцев. Перед перерывом ПСЖ снова бросился в атаку, и преуспел. Прерывая навес Дембеле с правого фланга, Алфонсо Дейвис допустил игру рукой, за что с подачи VAR швейцарский судья Сандро Шерер назначил пенальти. И сам же Дембеле безукоризненного его реализовал.

Во втором тайме вечер повышенной результативности продолжился. К 58-й минуте могло показаться, что «Бавария» в нокауте. После прострела Ашрафа Хакими мяч нашел Хвичу Кварацхелия, оказавшегося в убойной позиции. Нойер попробовал угадать направление удара, но ошибся: на этот раз один из лидеров атаки ПСЖ пробил не в угол, а по центру. Не прошло и пары минут, как следом дубль оформил Дембеле, не сильно, но с ювелирной точностью направивший мяч под ногой Дайо Упамекано в штангу и от нее — в ворота.

Однако к 69-й минуте преимущество парижан снова свелось к минимуму.

Упамекано, опередивший защитников и Сафонова после навеса со штрафного в исполнении Йозуа Киммиха, ударом головой реабилитировался за предыдущий неудачный эпизод, после чего свое веское слово снова сказала система VAR. Поначалу в эпизоде с Луисом Диасом, который откликнулся на заброс Гарри Кейна, опередил Маркиньоса и не оставил шансов Сафонову, линейный судья зафиксировал офсайд. Но электроника показала, что все было по правилам.

После этого счет уже не менялся. Последний голевой момент в этой ярчайшей встрече создал вышедший на замену полузащитник ПСЖ Сенни Маюлу, напомнивший, как могут звенеть штанги, когда в них попадает пущенный со всей силы мяч.

В итоге — 5:4 в пользу ПСЖ, но у «Баварии» в Мюнхене 6 мая будет возможность отыграться. Первая встреча второй пары 1/2 финала, которую составили мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал», пройдет в среду, 29 апреля.

Евгений Федяков