Операционная прибыль пассажирских авиакомпаний России в 2025 году сократилась вдвое

Сальдированная операционная прибыль 29 российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится почти 100% перевозок, в 2025 году сократилась в 1,9 раза, до 31 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе отчетностей по РСБУ. При этом 15 перевозчиков получили операционную прибыль в размере 61 млрд руб., а 14 — убыток в сумме 30 млрд руб. Суммарная выручка отрасли выросла на 7,3%, до 1,925 трлн руб.

Наибольшую операционную прибыль получили S7 (23,6 млрд руб.), «Уральские авиалинии» (15,8 млрд руб.) и Nordwind (9,8 млрд руб.). «Аэрофлот» стал единственной авиакомпанией из топ-5, получившей операционный убыток — 14,6 млрд руб. При этом на группу «Аэрофлот» в целом пришлось не менее 55% всей выручки отрасли.

Сальдо денежного потока без учета «Победы» и «Газпром авиа» осталось отрицательным — минус 16,7 млрд руб. Эксперты связывают это с продолжающимся «выкупом» самолетов у иностранных лизингодателей (только «Аэрофлот» закрыл сделки страхового урегулирования примерно на 80 млрд руб.), а также с дивидендными выплатами. В 2025 году «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» суммарно выплатили 52,3 млрд руб. дивидендов по итогам 2024 года.

Аналитики отмечают, что рентабельность рейсов сжималась из-за роста расходов, а итоговый финансовый результат во многом объясняется «бумажным эффектом» от курсовой переоценки активов и пересчета лизинговых платежей. «Если макроэкономические параметры, прежде всего курс рубля, переменятся, бумажная прибыль перевозчиков обернется реальными убытками», — предупреждает исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев.

Подробности — в материале «Ъ» «Авиация заходит на просадку».