Компании нарастили рекламную активность в Max

Рекламные размещения в Max по итогам 2026 года в деньгах составят 2–2,5 млрд руб., прогнозируют в Telega.in. Прошлой осенью в Telega.in прогнозировали объем рекламных бюджетов в Max по итогам 2025 года на уровне 500–600 млн руб.

Лидером среди категорий каналов для продвижения в Max являются «новости и СМИ» с более чем 50% инвестиций. Лидером среди категорий рекламодателей — «онлайн-образование» с более чем 30% расходов.

В пресс-службе Max ответили «Ъ», что площадка развивает функциональность каналов, благодаря чему растет база подписчиков и количество рекламных интеграций. В будущем сервис намерен разработать и внедрить рекламный инвентарь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги поплыли в каналы».