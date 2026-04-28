Ставка принесла срок

В судах столичного региона в один день были вынесены приговоры сразу двум бывшим видным деятелям игорного бизнеса. Экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин обвинялся в попытке дать взятку сотруднику ФСБ за непринятие мер по нарушениям в личном бизнесе предпринимателя и получил восемь лет два месяца колонии. Совладелец крупной компании «Мелбет» Игорь Ляпустин признан виновным в хищении у своего бывшего делового партнера значительной части бизнеса, ему назначено восемь лет лишения свободы.

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Взятка мимо цели

Красногорский горсуд 28 апреля завершил процесс по уголовному делу бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» 52-летнего Сергея Анохина, 46-летнего адвоката Валерия Юркина и бывшего московского полицейского 36-летнего Артема Подопросветова. Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминировали дачу взятки и покушение на нее, посредничество во взяточничестве и мошенничество (ст. 291, 291.1 и 159 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, Сергей Анохин был задержан, а затем и арестован в начале прошлого года.

По материалам дела, решение дать взятку сотрудникам ФСБ у Сергея Анохина возникло в декабре 2024 года, после того как оперативники в ходе проверки заподозрили хищения компаниями предпринимателя бюджетных средств, выделенных на развитие спорта в столичном регионе (в прошлом Сергей Анохин помимо прочего был спортивным функционером). На свой коррупционный замысел Сергей Анохин, по материалам дела, решил потратить 60 млн руб. За помощью он обратился к знакомому отставному полковнику полиции, тот его свел с нужными людьми, и в результате возникла целая цепочка посредников, которые выразили желание поучаствовать в передаче денег (материалы в отношении некоторых из них были выделены в отдельное производство).

Каждый из посредников брал себе часть выделенных Сергеем Анохиным денег в качестве вознаграждения, в итоге до оперативника ФСБ дошло только 10 млн руб. О предложении незаконного вознаграждения тот сразу же сообщил службе собственной безопасности ФСБ, и получение им денег было оформлено как оперативный эксперимент. После этого и начались задержания.

В итоге суд назначил Сергею Анохину наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере 15 млн руб. Валерий Юркин получил семь лет два месяца колонии и штраф в размере 12 млн руб. Артем Подопросветов приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Кроме того, суд конфисковал у подсудимых в пользу государства арестованные ранее 32 млн руб. и $80 тыс.

Хищение с легализацией

Тем временем в Тушинском суде столицы был оглашен приговор по делу бывшего гендиректора компаний «Мелофон» (владелец «Мелбета») и «Твоя ставка» Игоря Ляпустина. Бизнесмена обвиняли в особо крупных присвоении и легализации денежных средств, а также в злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 1 ст. 201 УК РФ). В ходе прений, состоявшихся 28 апреля, гособвинитель потребовал приговорить подсудимого к девяти годам колонии, штрафу в размере 1 млн руб., а также конфисковать у него 4 млрд руб., которые тот, по данным правоохранителей, успел получить и легализовать за то время, когда владел похищенными акциями.

Судья Андрей Курахтанов, что бывает нечасто, не стал откладывать оглашение приговора на другой день — на принятие решения в совещательной комнате у него ушло всего несколько часов. Срок и штраф 49-летнему Игорю Ляпустину он назначил меньше запрошенных прокурором — соответственно восемь лет и 700 тыс. руб. Зато сумму подлежащих конфискации средств увеличил на 0,5 млрд руб. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 6,1 млрд руб. Под стражу находившегося под запретом определенных действий подсудимого взяли в зале суда.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого дела Главное следственное управление ГУ МВД по Москве начало в ноябре 2023 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Александра Градуленко, бывшего директора ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого являлся «Мелофон» (основной вид деятельности — организация и проведение азартных игр, а также заключение пари).

Господин Градуленко фактически обвинил своего бывшего делового партнера по игорному бизнесу Игоря Ляпустина в захвате части активов, которые сам он тогда оценил в 90 млн руб. Однако после проведенной по делу экспертизы сумма ущерба выросла до 699 млн руб.

Из фабулы уголовного дела следует, что Александр Градуленко продавал или передавал акции своих компаний другим лицам (включая Игоря Ляпустина), чтобы сохранить бизнес в период собственного уголовного преследования, рассчитывая, что затем их все ему вернут.

В декабре 2016 года Ленинский райсуд Владивостока признал бизнесмена Градуленко виновным по п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), приговорив к двум годам условно с испытательным сроком четыре года. Позже Приморский краевой суд немного смягчил осужденному и условное наказание. Однако в апреле 2018 года тот же Ленинский суд, удовлетворив требования прокурора Приморского края, взыскал с Александра Градуленко незаконно извлеченный доход от организации и проведения азартных игр в размере 394,7 млн руб. После этого предприниматель, не нашедший средств для погашения долга, по решению арбитража был признан банкротом.

Адвокат Игоря Ляпустина Алексей Цаплин назвал вынесенный его подзащитному приговор незаконным и необоснованным.

«Изначально следствие без всяких на то оснований вмешалось в спор хозяйствующих субъектов, а суд в итоге разрешил рейдерский захват компании. Более того, признанный по этому делу потерпевшим Александр Градуленко вообще не мог владеть акциями "Мелофона", поскольку был судим за организацию азартных игр»,— заявил “Ъ” адвокат Цаплин по окончании судебного заседания.

Стоит также отметить, что рассмотреть это уголовное дело в Тушинском суде удалось лишь со второй попытки. В июле прошлого года оно было возвращено в прокуратуру. Причиной стали неполнота и абстрактность обвинительного заключения, из-за чего подсудимый не мог строить свою защиту, а сам суд был лишен возможности вынести приговор или иное решение. Впрочем, после поданного надзором апелляционного представления Мосгорсуд посчитал доводы нижестоящей инстанции необоснованными и вернул 35 томов в Тушинский суд на новое рассмотрение уже другому судье. Повторный процесс занял ровно полгода.

Олег Рубникович