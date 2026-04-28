Прокурор пересчитает рецепты

Прокуратура Ульяновской области выясняет причины несоответствия данных в отчетности регионального минздрава фактическому состоянию дел при обеспечении населения льготными лекарствами. На совместном совещании представителей Росздравнадзора, Госаптеки и регионального минздрава выяснилось, что количество льготных рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в официальной отчетности многократно занижено, в реальности их может быть в сотню раз больше. К проверке приступил и Росздравнадзор. По данным регионального минздрава, одна из причин большого количества отсроченных рецептов — в хроническом недофинансировании льготного обеспечения лекарствами. Ульяновской области на эти расходы не хватает 1,5 млрд руб.

Прокуратура Ульяновской области начала проверку информации о том, что данные отчетности регионального минздрава о количестве рецептов на льготные лекарства, находящихся на отсроченном обеспечении, не соответствуют действительности. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Ульяновской области в ответ на запрос «Ъ».

По информации «Ъ», на прошлой неделе на базе самой крупной в Ульяновске поликлиники №4 состоялось совещание представителей регионального минздрава, управления Росздравнадзора, областного медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и госучреждения «Госаптека» (занимается закупками лекарств по льготным рецептам и поставками через собственную сеть из 38 аптек) по проблеме отсроченного обеспечения рецептов на льготное лекарственное обеспечение. На совещании выяснилось, что, по официальным данным, в последние несколько недель во всем регионе постоянно на отсроченном обеспечении находятся 40-50 рецептов на льготные лекарства, однако проверка реального количества отсроченных рецептов только в одном аптечном пункте «Госаптеки» показала, что там «на отсрочке» находится 371 рецепт. Поэтому можно предположить, что, если в каждом пункте «Госаптеки» имеется хотя бы по 200 рецептов на отсроченном обеспечении, то всего по региону их может быть более 7600.

В ответе на запрос «Ъ» региональный минздрав не опроверг прозвучавшие на совещании цифры, однако не сообщил, сколько всего в реальности рецептов находится на отсроченном обеспечении, пояснив, что эта информация «носит внутренний служебный характер». При этом в ведомстве заявили, что расхождение цифр в отчетности «объясняется спецификой учета»: граждане могли не обратиться за получением лекарств, хотя они есть в наличии, а «пока пациент не пришел лично и не предъявил рецепт, препарат продолжает числиться на отсроченном обеспечении». Основной причиной «отсрочки» в министерстве назвали невыполнение условий контрактов поставщиками. В ведомстве отметили, что «ежегодно во многих регионах наблюдается дефицит финансирования льготного лекарственного обеспечения», в Ульяновской области он составляет 1,5 млрд руб.

В отчете главы минздрава Ульяновской области Марии Шалягиной за 2025 год говорилось, что в прошлом году расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан составили 1,77 млрд рублей, в том числе 517,0 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 1255,7 млн рублей за счет средств областного бюджета. На 2026 год в областном бюджете на льготное лекарственное обеспечение граждан в областном бюджете было заложено также 1,2 млрд руб.

В терруправлении Росздравнадзора по Ульяновской области «Ъ» ответили, что уже направили запрос в региональный минздрав по поводу расхождения данных по отсроченным рецептам, и после анализа ответа «будет принято решение в том числе о согласовании с прокуратурой внеплановой выездной проверки».

Как ранее сообщал «Ъ», в конце марта в суд было передано возбужденное год назад уголовное дело экс-замглавы департамента лекарственного обеспечения регионального минздрава Ольги Чемидроновой, обвиняемой в халатности при закупке лекарств. По версии следствия, чиновница не приняла мер к инициированию закупок лекарств, в связи с чем их запасы по 11 наименованиям, включенным в перечень ЖВНЛП, не были сформированы. 8 апреля этого года по материалам прокурорской проверки было возбуждено новое уголовное дело по той же статье и по аналогичным обстоятельствам — должностные лица регионального минздрава с ноября 2025 года по февраль 2026 года не инициировали необходимые закупки, «в результате более 5 тыс. граждан не были своевременно обеспечены лекарствами».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что основная причина большого количества рецептов отсроченного обеспечения в хроническом недофинансировании этого направления — как со стороны регионального, так и со стороны федерального бюджета. Депутат подтверждает, что подобные проблемы наблюдаются не только в Ульяновской области, но и в ряде других регионов России. Он полагает, что для частичного решения проблемы необходимо дать специалистам Росздравнадзора и прокуратуры прямой доступ к данным региональных медицинских информационных систем (РМИС) о рецептах, находящихся на отсроченном обеспечении.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович говорит, что недостоверная информация приведет к ухудшению ситуации. По ее мнению, основная причина проблемы не столько в недофинансировании, сколько в неумении региональных министерств планировать закупки, исходя из реальной потребности и анализа прогнозов по структуре заболеваемости и клинических рекомендаций.

Сергей Титов, Ульяновск