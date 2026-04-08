Повторение пройденного

Следственное управление СКР по Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников регионального минздрава при закупках лекарств и медизделий для льготных категорий граждан. По данным прокуратуры, из-за затягивания на несколько месяцев закупочных процедур более 5 тыс. граждан, в том числе дети-инвалиды, были лишены лекарств, в которых срочно нуждались. Ровно год назад по тем же основаниям и нарушениям уже возбуждалось уголовное дело, которое уже рассматривает районный суд. Обвиняемая — экс-замглавы департамента лекарственного обеспечения. На проблему уже обращал внимание и председатель СКР Александр Бастрыкин. По мнению экспертов, главная причина срывов поставок лекарств — в недофинансировании этой сферы деятельности минздрава, и такая проблема наблюдается во многих регионах России.

В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей грубое нарушение прав граждан на лекарственное обеспечение, сообщила в среду региональная прокуратура.

По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что «должностные лица регионального министерства здравоохранения в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года не приняли надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных средств», «в результате более 5 тыс. граждан, в том числе 47 детей-инвалидов, не были своевременно обеспечены жизненно необходимыми и важнейшими препаратами, что поставило под угрозу их здоровье».

По результатам прокурорской проверки региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников регионального минздрава (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или арест до трех месяцев). В случае, если выяснится, что непоставка необходимых лекарств привела к последствиям в виде нанесения тяжкого вреда здоровью, уголовное дело могут переквалифицировать на ч. 2 ст. 293 УК РФ, что влечет наказание до пяти лет лишения свободы.

По данным источника, близкого к надзорному органу, в ходе проверки руководство минздрава поясняло, что причины задержек с проведением торгов на закупку лекарств были связаны с нехваткой кадров в министерстве, работающих по этому направлению.

Ровно год назад по итогам аналогичной прокурорской проверки уже возбуждалось уголовное дело. Тогда точно так же проверка показала, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года чиновниками не были предприняты надлежащие меры к инициированию закупок лекарств и медизделий, в связи с чем запасы по 11 наименованиям включенных в перечень жизненно важных препаратов и медизделий не были сформированы, из-за чего трое несовершеннолетних граждан, страдающих сахарным диабетом, и 21 сердечно-сосудистый больной по уже выписанным рецептам не получили лекарства и медизделия, в которых остро нуждались. При этом, отмечала прокуратура, «бездействие минздрава поставило под угрозу жизнь и здоровье многих граждан», «только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не смогли получить лекарства, насчитывается почти 5 тыс. человек». По этому уголовному делу было предъявлено обвинение в халатности заместителю руководителя (теперь уже бывшему) департамента лекарственного обеспечения Ольге Чемидроновой. Ольга Чемидронова вину не признала, от дачи показаний отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции. 31 марта этого года уголовное дело было передано в суд.

Заметим, что на проблему обращал внимание и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, потребовавший возбудить уголовное дело по факту необеспечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, инфузионными наборами к инсулиновым помпам.

На запрос «Ъ» региональный минздрав ответил, что основными причинами срыва поставок лекарств стал дефицит финансирования закупки льготных лекарственных препаратов в 2025 году, «в связи с чем создать достаточный переходящий остаток лекарственных препаратов и медицинских изделий не представлялось возможным». Ведомство также отметило, что сопутствующими причинами являются длительные процедуры госзакупок, перебои в поставках лекарственных препаратов от

производителей и дистрибьютеров, увеличение стоимости и сроков логистических цепочек, что приводит к несостоявшимся торгам, несоответствие фактического объема выписанных лекарств ранее утвержденной заявке о потребности. В министерстве также отметили, что предпринят ряд мер по недопущению срывов поставок лекарств, среди них изменение существенных условий контрактов в части увеличения на 30% количества товара и цены товара, а также заключение двухлетних контрактов на закупку лекарств, в том числе при централизованных закупках, с учетом опыта других регионов.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, занимающийся этой проблемой, в своем Telegram-канале отметил, что, даже несмотря на прошлое уголовное дело и новые проверки прокуратуры, «проблемы сохраняются», и, по его наблюдениям, «не обеспечивается лекарствами 20-25% предъявленных в аптеке рецептов». «При этом вновь есть вопросы к процедуре постановки рецептов на отсроченное обеспечение. Соответствующие отметки на рецептах не проставляются, видимо, для того чтобы скрыть реальное число необеспеченных рецептов», — заметил депутат. В беседе с «Ъ» он отметил, что главная причина срывов поставок — нехватка бюджетных средств на льготное лекарственное обеспечение. «И выход один — полноценное финансирование. Я уже исчерпал разумные аргументы в общении с региональным правительством, доказывая, что надо закладывать необходимые средства в полном объеме. Причем такая проблема наблюдается и в других, даже в богатых регионах России». «Кроме того, сопутствующей проблемой является и то, что федералы тоже недокладывают денег, и нашему региону приходится закрывать еще и федеральные полномочия. Так, на 2026 год на федеральных льготников Ульяновской области из федерального бюджета направляется 571 млн руб., а чтобы обеспечить этих льготников в полном объеме, придется Ульяновской области потратить из своего бюджета еще 744 млн руб.

Депутат считает, что в этой ситуации надо, чтобы прокуратура вышла с иском к правительству региона в интересах неопределенного круга лиц о полном лекарственном обеспечении, «но, к сожалению, до сих пор на федеральном уровне нет методики расчета таких объемов, и той цифры, на которую стоит ориентироваться в иске, не существует», «на это уже указывала Счетная палата РФ».

Сергей Титов, Ульяновск