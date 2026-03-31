В Ульяновске суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-чиновницы минздрава

Ленинский районный суд Ульяновска во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела 51-летней экс-чиновницы регионального минздрава Ольги Чемидроновой, обвиняемой в халатности при закупке лекарств (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до одного года исправительных работ либо арест до трех месяцев). Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2025 года региональным следственным управлением СКР по материалам прокурорской проверки. Следствием установлено, что обвиняемая в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года «не предприняла надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий», в связи с чем запасы по 11 наименованиям включенным в перечень жизненно-важных препаратов и медицинских изделий не были сформированы. В результате трое несовершеннолетних граждан, страдающих сахарным диабетом, и 21 сердечно-сосудистый больной не получили своевременно медицинские препараты и медицинские изделия по уже выписанным рецептам на льготные лекарства.

Как тогда отмечали в облпрокуратуре, комментируя результаты проверки, бездействие минздрава поставило под угрозу жизнь и здоровье многих граждан, «только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не смогли по выписанным рецептам получить лекарства, насчитывается почти 5 тыс. человек». К примеру, в «Ривароксабане» (сердечно-сосудистое антитромботическое средство) нуждались 1920 жителей региона, но закупочные процедуры по препарату были организованы только 30 января 2025 года, а на аптечный склад лекарство поставлено только 24 февраля.

Вопросы срыва лекарственного обеспечения обсуждались депутатами регионального заксобрания в конце февраля 2025 года. Как отмечала депутат Марина Беспалова, «на конец февраля 2025 года более половины федеральных льготников не получили бесплатные лекарства», аналогичная, буквально «критическая» ситуация наблюдалась в ноябре и декабре минувшего года.

Ольга Чемидронова свою вину не признала, от дачи показаний против себя отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Адвокат Ольги Чемидроновой отказался излагать позицию защиты, сославшись на то, что не получал разрешения своего доверителя.

Андрей Васильев, Ульяновск