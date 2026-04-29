Аграриям уступили место в вагоне

С начала 2026 года года аграрии получили прямой выход к 13 перевалочным терминалам зерновых в Азово-Черноморском бассейне, через которые экспортируется основная часть российского зерна. Этому способствовал новый механизм, в соответствии с которым продукция сельхозпроизводителей, купленная на товарной бирже, получила приоритет при железнодорожных перевозках перед партиями, доставляемыми трейдерами. По оценке экспертов Россельхозбанка, за счет возможности для небольших компаний АПК поставлять продукцию на экспорт без посредников и небольшими партиями рентабельность растениеводства в 2026 году вырастет на 5–7%.

Как сообщили “Ъ” в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, с начала года аграрии стали напрямую поставлять зерно на 13 перевалочных терминалов Азово-Черноморского бассейна — на них приходится более 70% всего экспорта зерновых. Такая возможность появилась после принятия правительством правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре, по которым продукция сельхозпроизводителей получила приоритет при железнодорожных перевозках перед трейдерской. Также в начале года на Национальной товарной бирже (НТБ) появилась возможность спот-торгов зерном небольшими лотами (30 тонн при доставке автотранспортом и 70 тонн — по железной дороге). Это открыло возможность прямых поставок продукции за рубеж даже для небольших фермерских хозяйств.

По новым правилам аграриям нужно заключить сделку на НТБ и доставить зерно на один из аккредитованных базисов (элеватор или товарный склад, который имеет аккредитацию оператора товарных поставок, например Национального клирингового центра) в Краснодарском крае или в Ростовской области. Оформлять сделки также можно на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки». Таким способом стимулируется биржевая торговля, «формирование справедливых ценовых индикаторов и увеличение экспортного потенциала российской сельскохозяйственной продукции», пояснили “Ъ” в Минсельхозе.

В РСХБ считают, что за счет сокращения числа посредников и более прозрачного ценообразования с использованием электронных сервисов рентабельность в растениеводстве вырастет на 5–7% уже в этом году. Сейчас, к примеру, разница между ценой пшеницы «на воротах» агрария в Приволжском федеральном округе и в порту Новороссийска превышает 5 руб./кг, говорит замруководителя центра Олег Князьков. Ее основная часть приходится на логистические расходы, но все же прямая продажа повышает эффективность поставок «в деньгах» более чем на 1 тыс. руб. с тонны.

Исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова говорит, что механизм востребован участниками рынка. Позитивной тенденцией этого года она называет рост объемов поставок зерна железнодорожным транспортом в направлении экспортных терминалов Черноморского бассейна: по итогам первого квартала перевезено 3,1 млн тонн, что на 50% выше показателя аналогичного периода прошлого года (см. “Ъ” от 27 апреля).

Новый механизм создает альтернативный канал сбыта для АПК — повышает конкуренцию и перераспределяет часть маржи в сторону производителей, говорит руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов. Эти эффекты, впрочем, ограниченны и не компенсируют неблагоприятную ценовую конъюнктуру. «Доходность экспорта по-прежнему определяется ценами, курсом и логистикой»,— говорит эксперт. К тому же, по его словам, сейчас в отрасли усиливается дифференциация — крупные и технологически развитые хозяйства получают больше возможностей, тогда как мелкие производители, не имеющие доступа к логистике и оборотному капиталу, по-прежнему работают через посредников.

Зампред совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян, однако, отмечает, что новая система не затрагивает основной проблемы аграриев по части логистики, и это перевалка зерна. «Откуда средний малый бизнес возьмет вагоны, где будет их засыпать? К тому же из-за существующих квот возможности поставок за рубеж ограниченны»,— говорит фермер. Он, впрочем, признает, что развитие биржевой торговли формирует прозрачную оценку стоимости зерна (сейчас расчет пошлин с поставок осуществляется на базе международных внебиржевых сделок). «Если у РФ появится свой биржевой индикатор, это будет гораздо более удобно для расчетов и понимания, в каком состоянии находится отрасль»,— отмечает Бабкен Испирян.

Анна Королева