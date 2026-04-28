Что такое Всемирные игры

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Они проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года. С 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).

Организатором Всемирных игр является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в олимпийскую программу.

На первых Всемирных играх, прошедших в 1981 году в Санта-Кларе (США), приняли участие 1265 спортсменов, которые соревновались в 18 видах спорта. С тех пор программа Всемирных игр расширилась почти в два раза, ее составляют виды спорта, признанные МОК, но не входящие в олимпийскую программу либо исключенные из нее.

Некоторые виды, присутствовавшие ранее на Всемирных играх, ныне представлены на Олимпиадах (триатлон, бадминтон, тхэквондо и др.). По решению МОК, принятому 12 августа 2004 года, присутствие отдельного вида спорта на Всемирных играх является одним из факторов для потенциального попадания его в программу Олимпийских игр.

Последние на данный момент Всемирные игры прошли в августе 2025 года в китайском Чэнду. В них приняли участие 3693 участника из 118 стран, которые соревновались в 34 видах спорта, среди них — скалолазание, сквош, кикбоксинг, бильярдный спорт, пауэрлифтинг, перетягивание каната, спортивное ориентирование, роллерный спорт, ушу, самбо и другие. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали 16 медалей (5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых), заняв 13-е место в медальном зачете.

Следующие Всемирные игры должны пройти в июле 2029 года в немецком Карлсруэ.