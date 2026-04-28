По городам и вепсам

28 апреля стартовал традиционный трехдневный просветительский марафон Российского общества «Знание». В этом году его приурочили к учрежденному осенью прошлого года Дню коренных малочисленных народов России, отмечаемому 30 апреля. Правда, в первый день тема этнических меньшинств уступила центральное место в повестке более актуальным государственным проблемам — кадровому дефициту в народном хозяйстве и специальной военной операции.

Марафон «Знание. Первые» охватил десять площадок во всех федеральных округах, главной из них стал московский Манеж. «Знание» просвещает молодежь с 2021 года, когда общество официально «перезагрузили» по указанию президента. Каждый год мероприятие посвящают значимой для государства теме, и в этот раз таковую продиктовал Год единства народов России.

Тему малых коренных народов организаторы «подсветили» прямо на входе, украсив логотип марафона этническими орнаментами, а по просторному залу перед главной сценой сновали люди в национальных костюмах. Еще одной визуальной отсылкой к теме форума стала выставка фотографий представителей малых народностей. Несколько десятков этносов почтили табличками с краткой справкой и цифрами текущей численности, иногда пугающими: кереков на Чукотке, например, осталось всего 23 человека.

Посетившая марафон молодежь наполняла его собственными, порой далекими от главной темы интересами. Один из стендов с малочисленными народами компания юных девушек использовала как место крепления телефона, на который они с завидным энтузиазмом записывали танцевальный TikTok. Но с хореографией, вероятно, что-то не ладилось, так как одна из подруг предложила: «А давайте просто липсинк (синхронизация движения губ и звукового ряда.— “Ъ”) сделаем».

В выступлениях приглашенных лекторов тема народного единства тоже оказалась не главной.

Открывший марафон премьер Михаил Мишустин сделал акцент на кадровых вопросах, поделившись с аудиторией подсчетами правительства, согласно которым до 2032 года экономика РФ будет нуждаться в 12 млн новых сотрудников.

Кадровым вопросом были озабочены и организаторы стенда особой экономической зоны «Алабуга», выступившей в качестве партнера марафона. Подходящих к ним молодых людей они вдохновляли рассказами о больших зарплатах и прекрасной инфраструктуре, заждавшейся новых сотрудников. Нужны «Алабуге», как заверили “Ъ”, почти все специалисты, включая журналистов, кроме разве что актеров и музыкантов.

Компания VK, еще один партнер марафона, предлагала посетителям участие в нескольких активностях. Одна из них креативно отсылала к теме единства: требовалось назвать города рождения ведущих флагманских проектов на видеопортале «VK Видео». При корреспонденте “Ъ” ни одному из участников не удалось правильно отгадать и половины.

Сразу два лекционных слота в первый день марафона заняли выступления ветеранов специальной военной операции.

Телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов принимал на сцене трех участников кадровой программы «Время героев». Члены второго потока пришли в парадной военной форме, а выпускник первого, Герой России Игорь Юргин, был одет уже «по гражданке», что вполне соответствовало его нынешней должности директора департамента Минпросвещения. Его же господин Попов, ритуально уточнив отношение гостей к национальному вопросу и получив дружный ответ о равенстве в окопах, решил расспросить о подвигах: «Насколько я знаю, пришлось пережить даже рукопашные схватки вашим бойцам, вам лично. О чем в это время думает военнослужащий?» «Это страшно, очень страшно. Возможно, страх присутствует в начале. А потом, когда момент проходит, ты испытываешь страх еще сильнее»,— без лишнего пафоса признался господин Юргин.

Затем Евгений Попов попросил поделиться своей историей Владимира Михайловского, кавалера трех орденов Мужества, участника битвы за Бахмут. «В ходе огневого воздействия противника я остался на позиции один, выжил,— рассказал тот, иногда переходя на язык рапорта.— При этом потерял правую конечность, а левая конечность частично — от колена до стопы — была разрушена вместе с костями. Настолько тяжело, настолько больно — просто грудью вдохнуть было невозможно…» Но в какой-то момент, по словам ветерана, ему явилась «картинка», как плачут близкие, ждущие его дома, и боль за них перевесила боль физическую. «Я сделал все, чтобы в этот день выжить»,–– выдохнул Владимир Михайловский.

Ближе к концу первого дня на марафоне выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, перечисливший молодежи множество путей для самореализации: волонтерство, научная карьера и большой набор всевозможных грантов — от Агентства стратегических инициатив до Росмолодежи.

Один школьник даже получил от чиновника лайфхак по попаданию в команду правительства: оказалось, что дорога туда лежит через РАНХиГС. Правда, как признался сам господин Чернышенко, в нынешнем кабинете выпускников президентской академии пока нет.

Степан Мельчаков