Вакцина не ловится

В 2026 году производство аквакультуры в России может снизиться на 6% из-за отсутствия решения о выделении Минсельхозу 215 млн руб. на противоэпизоотические мероприятия. Без них уже в июне может начаться гибель форели из-за повышения температуры воды. Этот фактор накладывается на дефицит качественного корма, недостаток средств для развития и в целом невысокую маржинальность рыбоводческого бизнеса.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Объем производства аквакультуры в России в 2026 году может сократиться на 6%. Об этом говорится в письме ассоциации «Росрыбхоз» (объединяет крупных производителей) на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева. Причина — в отсутствии решения о выделении Минсельхозу средств на проведение противоэпизоотических мероприятий.

Объем необходимого финансирования, по оценкам «Росрыбхоза»,— 215 млн руб.

Письмо «Росрыбхоза» получено и направлено на рассмотрение в профильные министерства и ведомства, сообщил собеседник “Ъ” в правительстве. В Росрыболовстве “Ъ” заявили, что вопрос о выделении средств на противоэпизоотические мероприятия находится на рассмотрении в Минсельхозе. “Ъ” также направил запрос в аппарат Дмитрия Патрушева.

В 2025 году в России, согласно данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), произведено 393,3 тыс. тонн аквакультуры, что на 3,3% больше год к году. В сегменте ценных гидробионтов рост составил 16,3% год к году, до 79,4 тыс. тонн. Растущей категорией также стали осетровые. В то же время производство лососевых снизилось на 2,7%, до 142,7 тыс. тонн, карповых и растительноядных — на 2,4%, до 147,8 тыс. тонн. Именно две последние категории считаются для российского рынка ключевыми. На них совокупно пришлось 73,9% от общего объема выпуска аквакультуры в 2025 году.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев считает, что сбои при финансировании противоэпизоотических мероприятий могут стать одним из факторов снижения производства в 2026 году. «Аквакультура — очень капризное и уязвимое для ветеринарных угроз производство»,— поясняет эксперт. Регулярная закупка властями вакцин, по его словам, это не только мера поддержки бизнеса, но и гарантия надежности препаратов. Она обеспечит получение страховых выплат в случае, если препараты окажутся недостаточно эффективными. Господин Зверев отмечает, что крупнейшие аквакультурные компании страны вкладывают значительные средства в ветеринарную безопасность рыбоводства. Он вспоминает, как несвоевременные противоэпизоотические мероприятия привели к резкому падению поголовья тилапии в Китае в 2009 году и кижуча в Чили в 2010-е.

Руководитель рыбного направления ГК «Горкунов» Наталья Горкунова называет затраты на противоэпизоотические мероприятия существенными для бизнеса.

В них входят закупка ветеринарных препаратов и вакцин, диагностика, регулярный мониторинг состояния воды, карантины, дезинфекция и т. д. «Вспышки заболеваний, например миксобактериоза или лососевой вши, способны приводить к массовой гибели рыбы»,— поясняет она. Наиболее уязвимыми эксперт называет форель, атлантический лосось и карповых в условиях плотной посадки.

«Росрыбхоз» в своем обращении отмечает, что в случае отсутствия противоэпизоотических мер гибель рыбы, в первую очередь форели, может начаться уже в июне. Когда температура воды превышает 15 градусов, возбудители болезней становятся более агрессивными, следует из текста.

Наталья Горкунова добавляет, что аномально высокие температуры воды в Карелии также приводят к снижению уровня кислорода. Это создает стресс для рыбы, повышая ее восприимчивость к болезням. Аналогичный эффект оказывают длительные зимы из-за формирования толстого льда: газообмен в этом случае тоже ограничивается.

Но отсутствие решения о выделении средств на проведение противоэпизоотических мероприятий — не единственная причина потенциального снижения производства аквакультуры.

Наталья Горкунова отмечает, что бизнес сталкивается с постоянным ростом издержек, в то время как повышение отпускных цен сдерживается падающим спросом. Это критично для аквакультуры, где технологическое обновление напрямую влияет на выживаемость рыбы, считает она. Проблемы накладываются на дефицит качественных кормов. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорит, что в России аквакультура в целом обычно не рассматривается как маржинальное бизнес-направление. Это, по его мнению, связано как с климатическими факторами, так и с близостью крупных производителей — Китая и Вьетнама, где такую продукцию можно закупать по относительно невысоким ценам.

Александра Мерцалова