Бывшему гендиректору «Фонбет» Сергею Анохину дали восемь лет по делу о взятке

Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина к восьми годам и двум месяцам лишения свободы со штрафом в 15 млн руб. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Анохин возглавлял «Фонбет» с апреля 2022 года по январь 2025-го. По версии следствия, в 2024 году он передал взятку в размере 60 млн руб. сотрудникам ФСБ. Так он пытался избежать наказания за хищения выделенных на развитие спорта в столичном регионе денег, утверждает следствие.

В качестве посредников во взяточничестве Сергей Анохин привлек адвоката Валерия Юркина, бывшего сотрудника полиции Москвы Артема Подопросветова, частного детектива Степана Грицкого и еще двух соучастников, считает следствие. Юркина приговорили к семи годам и двум месяцам в колонии строгого режима со штрафом в 12 млн руб. Подопросветова — к трем с половиной годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Кроме того, суд конфисковал у фигурантов в общей сложности 32 млн руб. и $80 тыс.

