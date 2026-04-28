Анна Аржанова высказалась о допуске россиян на Всемирные игры

В вопросе допуска спортсменов из России Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) планирует следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью ‘‘Ъ’’ рассказала Анна Аржанова, избранная президентом IWGA.

IWGA объединяет 40 международных спортивных федераций, признанных МОК. Виды, которые курируют эти организации, либо не имеют постоянного места в олимпийской программе, либо представлены в ней отдельными дисциплинами.

«Политика — очень сложная история, — объяснила госпожа Аржанова. — Вы никогда не добьетесь единого мнения. Всегда будут страны, которые категорически против, всегда будут страны, которые категорически за. Если ты принимаешь чью-то сторону, то нарушаешь весь баланс. Так что целесообразнее безоговорочно принимать позицию, установки, исходящие из МОК».

Глава IWGA отметила, что пока не установила контакт с руководителями российского спорта, но «открыта для всех». «Я против любого насилия, любых войн в принципе. Я вообще прекрасно работаю с представителями любых стран и не приемлю какой угодно дискриминации — по паспорту, цвету кожи, происхождению, гендеру», — добавила она. При этом Анна Аржанова заявила, что «постоянно общается с теми международными федерациями, которыми руководят россияне», «точно так же, как и с остальными».

Подробнее — в интервью “Ъ”.

Арнольд Кабанов