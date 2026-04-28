Сталевары смотрят в будущее

Спрос на стальной прокат в строительстве в первом квартале оказался ниже прошлогоднего на 17%, но уровень потребления превысил показатель конца 2025 года. Участники рынка допускают, что отрасль «нащупала дно», но устойчивость спроса будет понятна только во втором квартале. Пока поддержку производителям металлоконструкций могут оказать проекты в странах СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Потребление стального проката производителями строительных металлоконструкций по итогам первого квартала сократилось на 17% год к году, до примерно 1,2 млн тонн, сообщил “Ъ” директор по развитию рыночного спроса «Евраза» Дмитрий Еремеев. Речь идет о листе, трубах (кроме сегмента нефтегазовых труб), фасонном прокате и балке.

В марте коэффициент здоровья российской отрасли стального строительства (КЗО) Evraz Steel, который учитывает объемы потребления проката в инфраструктурном и промышленном строительстве, составил 69,6%, за весь первый квартал — 68,9%. Это на 0,5 процентного пункта меньше, чем годом ранее, но выше показателя четвертого квартала 2025 года (65,5%). Число активных строительных проектов в промышленной и инфраструктурной сфере выросло на 5%, до 43 единиц, из них 19 вернулись в работу после заморозки, сообщают аналитики. В их числе Балтийский ГХК, «Арктик СПГ-2», Амурский ГХК, объекты «Росатома», Баимский ГОК (Чукотка), Малмыжский ГОК, месторождение Кумроч (Камчатский край). Как указывают в Evraz Steel, отрасль «нащупала дно», но устойчивость роста будет понятна по итогам второго квартала.

14 миллионов тонн составило производство проката в РФ в первом квартале 2026 года, по данным корпорации «Чермет».

Управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин говорит, что по итогам первого квартала 2026 года девелоперы в РФ начали строительство жилых проектов площадью 10,7 млн кв. м, что на 40% больше, чем годом ранее. Аналогичное восстановление активности зафиксировано в других сегментах рынка, добавляет он.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев отмечает, что по итогам полугодия ожидается аккуратное восстановление, сильно сдвинутое во вторую половину года. «Апрель не дал традиционного сезонного ускорения, то есть строители пока не форсируют закупки металла. Основной сценарий — стагнация в первом полугодии и очень слабый, но все же рост во втором, если ЦБ начнет снижать ставку и разблокирует кредитование»,— говорит господин Плиев. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов ожидает умеренного сезонного отскока за счет сезонности и реализации профинансированных проектов во втором квартале. По итогам первого полугодия базовый сценарий — слабое снижение потребления стальной продукции в строительстве год к году либо отсутствие динамики на пониженной базе, добавляет он.

Более выраженный, чем на внутреннем рынке, рост спроса на строительный прокат демонстрируют страны СНГ.

По данным Evraz Steel, в странах СНГ КЗО в первом квартале вырос до 66,2% против 63,8% кварталом ранее, а в марте достиг 68,1%. Ключевой драйвер спроса — Алмалыкский ГМК на медном месторождении Ёшлик в Узбекистане.

По словам Дмитрия Еремеева, «Евраз» и другие российские производители традиционно экспортируют конструкции и металлопрокат для их производства в страны СНГ. Экспорт на другие рынки ограничен стоимостью длинной логистики и недостаточной ценой на местных рынках, чтобы такую логистику оправдать. Из стран СНГ больше всего строительных проектов с использованием металлоконструкций сейчас в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане, куда и идет основной объем экспорта из России, продолжает господин Еремеев. Хусейн Плиев замечает, что на мировых рынках вне постсоветского пространства конкурировать с Китаем крайне сложно, в первую очередь по цене. По словам Григория Ваулина, РФ сохраняет позиции на рынках многих стран СНГ благодаря тесным экономическим связям и качеству стали.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова