Аржанова Анна Викторовна

Родилась 2 августа 1969 года в Москве. В 1993 году окончила экономический факультет Московского института инженеров гражданской авиации.

Мастер спорта по стрельбе, состояла в юношеской сборной по пулевой стрельбе из пистолета. В 1993–2003 годах занималась бизнесом, была совладельцем и коммерческим директором туристического агентства.

В 2002 году участвовала в создании и позже возглавила Федерацию подводного спорта России. С 2005 года была президентом спортивного комитета Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS). В 2013 году стала президентом CMAS, в 2017 и 2021 годах переизбиралась на этот пост.

25 апреля 2026 года избрана президентом Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA).