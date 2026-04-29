Партнеры по-хорошему

Группа «Пионер» получила 51% в проекте строительства бизнес-центра «ASPACE Хорошевская». Свою долю уступила «Аспейс Девелопмент» оценочно за 1,5 млрд руб. Новому совладельцу проект необходим для получения льготы по смене вида разрешенного использования земли под строительство жилищных проектов.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Структура ГК «Пионер» Леонида Максимова ООО «Современные строительные проекты» 27 апреля 2026 года получила 51% в ООО СЗ «Аспейс Хорошевская», на балансе которого находится проект строительства бизнес-центра «ASPACE Хорошевская» общей площадью 41 тыс. кв. м на севере Москвы. Эту информацию “Ъ” обнаружил в ЕГРЮЛ. Доля компании «Аспейс Девелопмент» ижевского предпринимателя Олега Смирнова снизилась со 100% до 49%. В «Пионере» отказались от комментариев. Господин Смирнов не ответил на запрос “Ъ”.

ГК «Пионер» строит жилье, торговую и офисную недвижимость. По собственным данным, портфель реализованных проектов составляет 3,1 млн кв. м, на стадии проектирования и строительства — 1,5 млн кв. м. Выручка группы в 2025 году выросла на 61,6% год к году, до 76 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 36,6%, до 3,3 млрд руб. Основной владелец — Леонид Максимов.

Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает сумму сделки между «Аспейс Девелопмент» и «Пионером» в 1,5 млрд руб. Несмотря на снижение доли первой до миноритарной, ее роль в проекте, по всей видимости, останется прежней: компания продолжит выполнять взятые на себя функции в полном объеме, включая финансирование строительства и последующий ввод в эксплуатацию, считает эксперт.

Дмитрий Шелковский не исключает, что «Пионер» заходит в проект с целью сокращения платежа при смене вида разрешенного использования (ВРИ) на одном из своих жилых проектов. Застройщик, реализующий офисный проект, в свою очередь, получает от партнера часть суммы (дисконт, как правило, составляет 50%), которую жилой застройщик заплатил бы за смену ВРИ, не используя эту схему, уточняет он.

В последнее время схемы такого партнерства все активнее используются игроками на рынке жилой, офисной и индустриальной недвижимости, отмечает господи Шелковский.

Например, структура группы ЛСР в прошлом году стала владельцем 51% в компании, на балансе которой находится площадка под строительство делового комплекса на Рябиновой улице на западе Москвы. Среди других примеров — партнерство MR Group, RBNA и Level Group, которые совместно возводят технопарк для пищевой промышленности на той же Рябиновой улице.

«ASPACE Хорошевская» пользовался спросом у инвесторов в прошлом году, сейчас его распроданность составляет 80–85%, говорит руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. В частности, структура издательской группы «Эксмо-АСТ» выкупила 17 тыс. кв. м в бизнес-центре (см. “Ъ” от 24 октября 2025 года). При этом на открытый рынок на продажу блоками и этажами выходило всего 4,3 тыс. кв. м, из которых было реализовано 2,4 тыс. кв. м, говорит Дмитрий Шелковский.

В целом же спрос на офисы падает. По итогам января—марта 2026 года на рынке Москвы было арендовано и приобретено 180 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 42% меньше год к году, следует из подсчетов IBC Real Estate. По итогам года показатель снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м, ожидают в CMWP. В этом году многие компании предпочитают не спешить с выбором офиса, подбирая наиболее бюджетные варианты.

Дарья Андрианова