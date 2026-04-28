Главу букмекерской конторы «Мелбет» приговорили к восьми годам за хищение

Тушинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии гендиректора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина по делу о хищении. Об этом сообщил адвокат подсудимого Алексей Цаплин. Суд конфисковал имущество Ляпустина на 4,5 млрд руб., а также взыскал 6 млрд руб. по иску потерпевшего — бывшего делового партнера фигуранта Александра Градуленко.

Ляпустина взяли под стражу в зале суда, сказал ТАСС его адвокат. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2023 года, после обращения Александра Градуленко в правоохранительные органы. Он возглавлял ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого был «Мелофон» — владелец «Мелбета».

Александр Градуленко обвинил Алексея Цаплина в хищении 50% акций «Мелофона». Потерпевший оценил ущерб в 90 млн руб. Ляпустина задержали в апреле 2024 года по делу о мошенничестве. Позже обвинение переквалифицировали в растрату и добавили к нему злоупотребление полномочиями и отмывание 4 млрд руб. Эти деньги Игорь Ляпустин, по версии следствия, получил от похищенных акций.

