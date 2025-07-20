Суд вернул ставку

В Москве суд отказался рассматривать по существу дело совладельца одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Мелбет» Игоря Ляпустина. Он обвиняется в хищении у своего бывшего делового партнера 50% долей ООО «Мелофон» — владельца «Мелбета». Суд, однако, посчитал, что обвинение составлено настолько неконкретно, что и подсудимый лишен возможности строить свою защиту, и приговор невозможно вынести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ляпустин

Фото: Bookmaker-ratings Игорь Ляпустин

Фото: Bookmaker-ratings

Как стало известно “Ъ”, Тушинский райсуд Москвы вернул в прокуратуру 35-томное уголовное дело бывшего гендиректора компаний «Мелофон» и «Твоя ставка» Игоря Ляпустина. Бизнесмен обвиняется в особо крупных растрате и легализации денежных средств, а также злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ). Дело в ноябре 2023 года возбудило, а затем вело главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Как ранее рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что Игорь Ляпустин воспользовался тем, что его деловой партнер Александр Градуленко попал под уголовное преследование, чтобы похитить принадлежавшие последнему 50% долей ООО «Мелофон».

Собственно, сам Александр Градуленко, бывший директор ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого являлся «Мелофон» (основной вид деятельности — организация и проведение азартных игр, а также заключение пари), и обратился в полицию с заявлением, фактически обвинив Игоря Ляпустина в захвате части активов и, соответственно, денежных средств, которые поступали на счета компании.

Из фабулы уголовного дела следует, что Александр Градуленко продавал или передавал акции своих компаний другим лицам (включая Игоря Ляпустина), чтобы сохранить бизнес в период собственного уголовного преследования, рассчитывая, что затем их все ему вернут.

В декабре 2016 года Ленинский райсуд Владивостока признал его виновным по п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), приговорив к двум годам условно с испытательным сроком четыре года. Позже Приморский краевой суд немного смягчил осужденному и условное наказание. Однако в апреле 2018 года тот же Ленинский суд, удовлетворив требования прокурора Приморского края, взыскал с Александра Градуленко незаконно извлеченный доход от организации и проведения азартных игр в размере 394,7 млн руб. После этого предприниматель, не нашедший средств для погашения долга, по решению арбитража был признан банкротом.

Задержали сыщики 49-летнего Игоря Ляпустина 2 апреля 2024 года, а следствие инкриминировало ему особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Попытка следствия добиться в суде ареста фигуранта успехом не увенчалась — бизнесмену назначили запрет определенных действий, под которым он находится и ныне.

Позже обвинение в мошенничестве переквалифицировали на растрату и добавили к нему злоупотребление полномочиями и отмывание 4 млрд руб., которые Игорь Ляпустин, по версии следствия, получил в то время, когда владел похищенными акциями. Игорь Ляпустин вины не признает, а его адвокат Алексей Цаплин настаивает, что в этой истории налицо исключительно гражданско-правовые отношения и правоохранительные органы незаконно вмешались в спор хозяйствующих субъектов.

У Тушинского суда между тем также нашлись претензии к предъявленному Игорю Ляпустину обвинению, причем настолько серьезные, что рассмотреть дело по существу и вынести приговор или иное решение оказалось невозможно.

В частности, в обвинительном заключении не указаны способ, время, место и другие признаки совершения преступления. Например, в той части обвинения, которая касается злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК), не указан обязательный для нее признак — цель извлечения выгоды или преимуществ. В обвинении указано, что Игорь Ляпустин совершил злоупотребление в интересах третьих лиц, но не установлено, в чем состояла их выгода или преимущество. Отсутствует и указание на причиненный ущерб или вред при отсутствии выводов экспертизы.

Что касается якобы имевшей место растраты (ст. 160 УК), то в обвинении опять-таки не указано, какие конкретно действия совершил подсудимый, не приведены цели, которые он преследовал, лишь установлено, что средства ему были переданы, что само по себе составом преступления не является.

Нашел суд противоречия и в обвинении в легализации. Например, вся сумма перечислений денег со счета компании составляет 15 млрд руб., а обвинение предъявлено в легализации 4 млрд руб. При этом следствие не указало, в чем именно заключались «легализующие» действия Игоря Ляпустина, не установило связь между финансовыми операциями и преступным происхождением имущества и не раскрыло цель «придания мнимой законности доходам».

«Формулировки обвинения носят общий и абстрактный характер, не позволяющий подсудимому понимать, в чем именно его обвиняют,— сделал вывод суд.— Неполнота и абстрактность обвинительного заключения, отсутствие существа обвинения не позволяют обвиняемому строить защиту. Суд не вправе дополнять обвинение, что делает невозможным рассмотрение дела по существу».

По данным “Ъ”, гособвинение опротестовало решение суда первой инстанции в Мосгорсуде.

Александр Александров