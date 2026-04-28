Согласно данным Росприроднадзора, в 2025 году в Ростовской области выбросы передвижного транспорта в атмосферу превысили 112,2 тыс. т, тогда как годом ранее это количество составляло 99,5 тыс. т. Директор ООО «Экспертный центр» Алла Глебичева пояснила «Ъ-Ростов», как увеличение выбросов влияет на количество экологических обследований, и как на них реагирует бизнес.



«Рост выбросов от передвижного транспорта в Ростовской области в прошлом году может быть связан с увеличением интенсивности транспортных потоков, ростом числа автомобилей, а также с увеличением грузоперевозок и развитием логистических маршрутов в регионе. Также на динамику влияет использование старого парка грузового и общественного транспорта.

Отмечу, что количество экологических экспертиз в регионе в 2025 году не показало явного спада. В рамках реализации государственной программы проводится мониторинг и экспертиза объектов негативного воздействия на окружающую среду. Однако из-за увеличения количества выбросов и нагрузки на экосистемы виден рост числа объектов, подлежащих экспертизе. Это может приводить к увеличению общего числа экспертиз, несмотря на сложности с реализацией отдельных проектов, например, из-за аварий на мусоросортировочных комплексах.

Ужесточение требований к промышленным предприятиям в регионе реализуется через установление квот на выбросы, проведение регулярных проверок, а также через внедрение современных систем мониторинга и контроля. Бизнес, связанный с перевозками, реагирует по-разному: часть компаний модернизирует автопарк, переходит на более экологичное топливо и внедряет системы контроля выбросов. Однако не все предприятия успевают адаптироваться к новым требованиям из-за финансовых и технических ограничений. Также бизнес пытается возместить ущерб окружающей среде через участие в региональных экологических программах, внедрение систем переработки отходов, установку фильтров и катализаторов, а также через участие в компенсационных мероприятиях (например, высадка деревьев, восстановление природных объектов). В ряде случаев предприятия заключают соглашения о компенсации экологического ущерба с региональными властями.

Вместе с тем, в регионе ведется работа по сокращению выбросов от передвижного транспорта. В 2024 году, в рамках реализации мероприятий по переводу транспортных средств на использование природного газа как моторного топлива было переоборудовано 471 единиц транспортных средств. Но как показывают цифры, этого мало.

Основное мероприятие — перевод грузового и автобусного парка на альтернативное топливо — одна из ключевых мер по сокращению выбросов от автотранспорта. Преимуществом этого подхода является снижение выбросов загрязняющих веществ. Например, перевод автопарка на газомоторное топливо может снизить выбросы парниковых газов на 6% и сократить расходы на топливо примерно на 150 руб. на 100 км пути. Кроме того, переход на альтернативное топливо экономически оправдан. Так, один из крупных ритейлеров после перевода части своего автопарка на газомоторное топливо снизил выбросы парниковых газов на 4,4 тыс. тонн в год и сократил затраты на топливо на 14%.

Использование катализаторов — вторая из самых эффективных технологий для снижения выбросов автотранспорта. Современные технологии позволяют переоборудовать как дизельные, так и бензиновые двигатели для работы на газе. Это особенно актуально для грузового транспорта и автобусов, которые эксплуатируются на длинных маршрутах и имеют большие пробеги».