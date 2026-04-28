Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Общий призовой фонд соревнования составляет $8,23 млн.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3. В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает восьмое место, Лейла Фернандес располагается на 25-й строке. Соперница россиянки по полуфиналу определится в матче между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист (30-я в рейтинге).

Турнир завершится 2 мая. В прошлом году его победительницей стала Арина Соболенко.

Таисия Орлова