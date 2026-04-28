Возвращение в хаус

30 апреля планируется выход новой песни Мадонны — «Bring Your Love». Это дуэт американской певицы с ее молодой коллегой Сабриной Карпентер. Песню в их совместном исполнении уже могли слышать зрители фестиваля Coachella (“Ъ” писал об этом 20 апреля). Спустя неделю Мадонна устроила секретное прослушивание новых песен в голливудском клубе The Abbey. Все это — часть рекламной кампании нового альбома певицы «Confessions II», который выйдет 3 июля. Игорь Гаврилов рассказывает, чего от него ждать.

Фото: Silvia Izquierdo / AP Трудно предсказать, насколько естественным будет возвращение Мадонны к танцевальному задору 20-летней давности

«Confessions II» задуман как сиквел альбома "Confessions on a Dance Floor" (2005). То была стопроцентно танцевальная запись без единой медленной песни, обращение к клубной культуре после экспериментальных альбомов 1990-х и политически нагруженной поп-музыки с «American Life» (2003).

Мадонна в очередной раз сумела изобрести себя заново, зафиксировав в клипе «Hung Up» образ, собранный из дискотечных элементов 1970-х и 1980-х.

Сама песня «Hung Up» стала локомотивом альбома. Она содержала в себе инструментальный проигрыш из песни ABBA «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)», и это был не просто семпл, как принято у хаус-диджеев, а содержательно незаменимая часть композиционной ткани. Музыкантам ABBA, редко соглашающимся на использование своей музыки, оставалось только аплодировать (и собирать авторские отчисления).

Помимо «Hung Up» в «Confessions on a Dance Floor» было вдоволь хитов, за которые по большей части отвечал Стюарт Прайс — музыкант, который ранее в основном отвечал за звучание концертного состава Мадонны, а в создание целого альбома включился впервые.

Авторский альянс Мадонны и Стюарта Прайса привел к появлению песен с клубным звучанием, но при этом с абсолютно шлягерной привязчивостью. После «Confessions on a Dance Floor» Мадонна перебрала на последующих альбомах всех модных партнеров-продюсеров, включая Тимбаленда, Фаррелла Уильямса, Бенни Бенасси, Мартина Сольвейга и Авичи, попробовала на вкус R’n’B, EDM, трэп и реггетон. И теперь, в возрасте 67 лет, вернулась к хаусу — тоже уже не юной клубной музыке с сорокалетней историей.

В прошедший уикенд Мадонна устроила секретное прослушивание нового материала для самых верных поклонников. Вечеринка получила название «Club Confessions». Среди приглашенных были дочь Мадонны Лурдес, молодой бойфренд певицы Аким Моррис, а также Кара Делевинь, Лили Аллен, Скай Феррейра, Эддисон Рей, Биби Рекса и Лола Янг, то есть преимущественно девушки.

Логично ожидать от Мадонны клип с «женским» акцентом, но вот на какую песню, непонятно. Названия произведений певица не объявляла, и насчет трек-листа альбома есть только прогнозы на основе косвенных данных и фанатских теорий. И главный вопрос, ответ на который мы узнаем только 3 июля: смогла ли Мадонна сотворить нечто столь же массовое и одновременно новаторское, как песня «Hung Up».

На вечеринке артистка крутила новые треки, но далеко не весь альбом, а из того, что прозвучало, широкой публике известна только вышедшая ранее песня «I Feel So Free».

Она выглядит скорее как развернутое предисловие к альбому: долгий трек в духе Cerrone, где на уровне мелких деталей слышно наследие альбома «Confessions on a Dance Floor», присутствует хук-припев и много интимного шепота.

На данный момент песня «I Feel So Free» на официальном YouTube-канале Мадонны еле-еле собрала три миллиона просмотров, что сильно уступает Тейлор Свифт, Билли Айлиш и другим молодым певицам в темпах набора популярности. Оливия Родриго выпустила свой новый, первый за долгое время сингл «Drop Dead» в тот же день, и на данный момент у него почти 23 млн просмотров.

У верных поклонников Мадонны есть очевидный аргумент: певица всем уже все давно доказала, и ей незачем с кем-либо соревноваться. Но справедливо и то, что Мадонна всегда была бойцом и привыкла побеждать.

Ее предыдущий альбом «Madame X» (2019) занял первое место в чарте Billboard сразу же после релиза. И до 3 июля она нас еще не раз удивит, в этом можно не сомневаться.