В РСПП раскритиковали ограничение в 300 тыс. руб. на операции с криптовалютой для неквалифицированных инвесторов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал ограничение в 300 тыс. руб. в год на операции с цифровыми валютами для неквалифицированных инвесторов необоснованно низким. Об этом он заявил на академических слушаниях по законопроекту «О цифровой валюте и цифровых правах».

По словам господина Шохина, такой лимит «не вполне учитывает экономическую природу стейблкоинов». Они представляют собой цифровой аналог валюты, и было бы неправильно вводить чрезмерные ограничения на их использование добросовестными гражданами, подчеркнул глава РСПП.

Александр Шохин добавил, что мировой тренд — это упорядочивание рынка. «Очень важно сейчас тоже нам не отставать в этом деле, это особенно в части защиты инвесторов и обеспечения финансовой стабильности через четкие правила для эмитентов»,— отметил он (цитата по агентству «Прайм»).

1 апреля 2026 года правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на обеление криптовалютной отрасли. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля. Среди нововведений — установление для неквалифицированных инвесторов максимального объема приобретаемой за год криптовалюты. Как заявляли в ЦБ, ограничение может составить около 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

Перечень доступных для покупки такими инвесторами криптовалют ограничат наиболее ликвидными инструментами, включенными в перечень Банка России. По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, среди них будет менее десятка валют, включая биткоин (BTC), эфир (ETH) и Solana (SOL).

