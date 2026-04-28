Информагентство WAM рассказало о приоритетах ОАЭ после выхода из ОПЕК

ОАЭ после выхода из ОПЕК и ОПЕК+ начнут постепенно наращивать добычу в соответствии со спросом и рыночными условиями, однако страна останется привержена стабильности мировых рынков. Об этом сообщило государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

«Стоит отметить, что это решение не меняет приверженности ОАЭ стабильности мировых рынков или их подхода, основанного на сотрудничестве с производителями и потребителями, — оно лишь усиливает их способность реагировать на меняющиеся рыночные требования.»,— пишет агентство.

В публикации отмечается, что ОАЭ ценят сотрудничество с ОПЕК, и присутствие страны в организации «внесло значительный вклад и потребовало больших жертв на благо всех». «Однако пришло время сосредоточить усилия на национальных интересах ОАЭ, обязательствах перед инвесторами и импортерами, а также на потребностях рынка — именно на этом страна сосредоточится в будущем»,— указало WAM.

О намерении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ объявили сегодня. Страна планирует покинуть организацию 1 мая. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что в будущем мир будет нуждаться в большем количестве энергии и выход из ОПЕК позволит стране эти потребности обеспечить. По его словам, перед выходом из организации ОАЭ ни с кем напрямую не консультировались.