Семь человек погибли при пожаре на стройплощадке ЖК в Москве

Число погибших в результате пожара на стройплощадке в Москве увеличилось до семи. Об этом сообщили в МЧС.

Из горящего здания спасли более 30 человек. На данный момент пожар потушен. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.

Пожар возник в строящемся жилом комплексе во 2-м Амбулаторном проезде, д. 14. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Материалы переданы в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.

Пожар затронул почти все этажи здания, средняя его часть полностью выгорела, там отсутствует остекление, передает ТАСС. Пожарные пока продолжают работу на месте, также дежурят медики скорой помощи и сотрудники коммунальных служб.