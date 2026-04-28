Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главу Золотухинского района Курской области Сергея Шумакова утвердили на посту

Сергей Шумаков официально возглавил Золотухинский район Курской области. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты представительного собрания муниципалитета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна

Господин Шумаков приступил к обязанностям в статусе врио 19 марта. До назначения он на протяжении пяти лет руководил региональным отделением Народного фронта. Ранее работал заместителем главы Пристенского района и руководил школой. По словам губернатора, от Сергея Шумакова ждут, чтобы он «переломил и перезагрузил ситуацию» в муниципалитете, развитию которого препятствует «вал годами копившихся проблем».

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что прежний глава Золотухинского района Виктор Кожухов, занимавший должность с 2005 года, подал заявление об увольнении. В ходе заседания областного правительства 2 марта Александр Хинштейн поинтересовался у господина Кожухова состоянием фасадов зданий и гостиницы в местечке Свобода, где традиционно проводится Коренская ярмарка. Тот объяснил, что в 2024 году муниципалитет принимал переселенцев из приграничных территорий, поэтому ресурсов на ремонт не хватило.

Кабира Гасанова