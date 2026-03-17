Курский губернатор предложил кандидатуру на пост главы Золотухинского района
Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил руководителю местного исполкома Народного фронта Сергею Шумакову занять пост врио руководителя Золотухинского района после отставки Виктора Кожухова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Сергей Шумаков
Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна
Господин Шумаков возглавляет региональное отделение Народного фронта на протяжении пяти лет. Ранее он работал заместителем главы Пристенского района и руководил «крупной» школой. По словам губернатора, от нового руководителя ожидают, что он сможет «переломить и перезагрузить ситуацию» в муниципалитете, где развитию мешает «вал годами копившихся проблем».
Вчера «Ъ-Черноземье» сообщил, что господин Кожухов подал заявление об увольнении. Он возглавлял Золотухинский район с 2005 года. На заседании областного правительства 2 марта губернатор поинтересовался у Виктора Кожухова состоянием фасадов зданий и гостиницы в местечке Свобода, где проходит «Коренская ярмарка». В ответ он заявил, что в 2024 году муниципалитет принял переселенцев из приграничных территорий, из-за чего на ремонт «не хватило сил и средств».