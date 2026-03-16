Виктор Кожухов покинет пост главы Золотухинского района Курской области

Глава Золотухинского района Курской области Виктор Кожухов написал заявление об увольнении с этого поста. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства. Причины такого решения он не раскрыл. С кандидатурой исполняющего обязанности главы района господин Хинштейн пообещал определиться позднее.

Фото: сайт правительства Курской области Виктор Кожухов (слева)

На одном из прошлых заседаний облправительства 2 марта губернатор спросил у господина Кожухова, отремонтированы ли фасады зданий и гостиница в местечке Свобода Золотухинского района, где проводится «Коренская ярмарка». На это глава ответил, что в 2024 году в район приехали переселенцы из приграничья, из-за чего на ремонт «не хватило сил и средств».

Виктор Кожухов возглавил Золотухинский район в 2005 году и руководил им более 20 лет. Также он является секретарем местного отделения «Единой России» и входит в региональный политсовет партии.

В июле 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что депутаты представительного собрания Золотухинского района Сергей Маслов и Сергей Мельников пытались оспорить переизбрание господина Кожухова на пост главы райадминистрации. Однако райсуд, а затем и апелляционная инстанция им в этом отказали.

Егор Якимов