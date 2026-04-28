Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал о том, какую поддержку могут получить российские предприятия в рамках Национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Отечественная отрасль станкостроения продолжает непрерывно развиваться, отвечая на новые задачи промышленности. Именно станкостроение лежит в основе производства современной техники, в том числе электроники, энергетического оборудования, транспорта и авиационных двигателей.

Национальный проект «Средства производства и автоматизации» — ключевой инструмент для развития отрасли. По нему доступен целый ряд мер господдержки для российских предприятий. Так, отечественные производители могут получить субсидию, которая компенсирует скидку для покупателей их продукции. Таким образом завод-изготовитель сохраняет прибыль, а предприятие-покупатель приобретает современное оборудование по выгодной цене.

Например, в прошлом году завод из Рязанской области «Саста» заключил соглашение с Минпромторгом России и в январе текущего года уже получил первый транш за отгруженную технику. В результате сразу пять крупных машиностроительных компаний смогли обновить свои станки: фрезерные, обрабатывающие, токарные и специализированные.

Вот что отметил член совета директоров ПАО «Саста» Юрий Чуркин в беседе с “Ъ FM”: «Существующая мера поддержки, компенсация скидки покупателю позволяет временно нивелировать разрыв. Благодаря ей мы можем выйти к клиенту с конкурентной ценой и предложить наше основное преимущество — реальный сервис и возможность прямого контакта с производителем».

Цели по развитию отрасли масштабны. К 2030 году предполагается значительно увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, обеспечив растущий спрос со стороны промышленности.